"ABD anlaşmazlıkları saygı temelinde çözmeli"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, Çin ve ABd arasındaki problemlerin çözümünde karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Zhao, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevkisinden ayrılmadan önce Çinli firmalar, hükümet kurumları ve yetkilileri ile yapılan ticareti kısıtlamak ya da yeni yaptırımlar uygulayacağı iddialarının hatırlatılması üzerinde, Çin'in "bağımsızlığını, güvenliğini ve gelişimini" koruyacağını söyledi.