ABD ara seçimleri ne zaman? Amerikan seçimleri tarihi...

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Dünya ABD seçilerine odaklanmış durumda... ABD Başkanı Donald Trump'ın kaderini belirleyecek seçim öncesi heyecan dorukta... Dünyayı etkileyen seçimlere çok az bir süre kalırken "ABD ara seçimleri ne zaman" sorusu günden güne artıyor.

Amerikan ara seçimi ne zaman yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri bir sonraki ara seçimleri 3 Kasım 2026 Salı tarihinde gerçekleştirecek.

ABD yasalarına göre bu seçimler, her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin tam ortasına denk gelecek şekilde, kasım ayının ilk pazartesisini takip eden ilk salı günü düzenleniyor.