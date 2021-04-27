ABD AstraZeneca aşılarını diğer ülkelerle paylaşacak

Beyaz Saray ABD'nin önümüzdeki birkaç hafta kadar yakın bir sürede 60 milyon doz AstraZeneca Plc COVID-19 aşısını diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Basın sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin elindeki dozları diğer ülkelere vereceğini söyledi.

Psaki ABD'de AstraZeneca aşısından şu ana kadar üretilen 10 milyon dozun "Önümüzdeki haftalarda" diğer ülkelere verilebileceğini söyledi. ABD'de yaklaşık 50 milyon doz AstraZeneca aşısı ise üretim aşamasında, bu aşılar Mayıs ve Haziran aylarında diğer ülkelere gönderilebilir.

"Şu anda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay alan AstraZeneca aşı stoku bulunmuyor" diyen Psaki, ABD düzenleyici kurumunun halihazırda üretilenlerin kalitesini hala gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Psaki, Biden yönetiminin aşıyı nerede ve nasıl paylaşacağını belirlemek için sürecin ne olacağına hala nihai kararın verilmediğini söyledi.