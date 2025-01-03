ABD bankacılık sisteminin rezervleri geriledi: Son iki buçuk yılın en düşük seviyesine indi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunu küçültmeye devam etme kararında kilit bir faktör olan ABD bankacılık sisteminin rezervleri 3 trilyon doların altına inerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fed verilerine göre, banka rezervleri 1 Ocak'a kadar olan haftada yaklaşık 326 milyar dolar azalarak 2,89 trilyon dolara geriledi. Bu, son iki buçuk yılın en büyük haftalık düşüşü oldu.

Düşüş, yılsonu dinamiklerinin bankaları, düzenleyici amaçlar doğrultusunda defterlerini desteklemek için repo işlemleri gibi bilanço yoğun faaliyetleri azaltmaya zorlamasıyla ortaya çıktı. Bu da nakdin merkez bankasının gecelik ters repo imkanı gibi yerlere yönlendirilmesi ve Fed'in defterindeki diğer yükümlülüklerden likiditenin çekilmesi anlamına geliyor