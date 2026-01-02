ABD basını açıkladı! Lagarde'ın geliri açıklanan maaşın çok üzerinde

Financial Times'ın analizine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın toplam kazancı, kurumun yıllık raporunda yer alan temel maaş tutarının önemli ölçüde üzerinde bulunuyor. Hesaplamalara göre Lagarde'ın 2024 yılı toplam geliri yaklaşık 726 bin Euro'ya ulaştı.

Bu rakam, ECB raporunda belirtilen 466 bin Euroluk temel maaştan yüzde 56 daha yüksek.

ABD MB Başkanı maaşının neredeyse dört katı

Söz konusu gelir, ABD Merkez Bankası Başkanı Jay Powell'ın federal yasayla 203 bin dolar (172.720 Euro) ile sınırlandırılan maaşının neredeyse dört katına denk geliyor. Analizde, Lagarde'ın kazancının büyük Avrupa şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle kıyaslandığında görece sınırlı kaldığı ancak ECB'de maaş şeffaflığının düşük seviyede olduğu vurgulandı. ECB'nin, AB'de halka açık şirketler için geçerli olan ayrıntılı ücret açıklama kurallarına tabi olmadığına dikkat çekildi.

Almanya'daki sol-popülist BSW partisinin lideri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Fabio De Masi, Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing'in maaşının Lagarde'dan daha ayrıntılı şekilde kamuoyuna açıklandığını belirterek durumu "skandal" olarak nitelendirdi. Sewing'in 2024 yılındaki kazancı 9,8 milyon Euro olarak açıklanmıştı. De Masi, ECB'nin de AB şirketleri için geçerli olan şeffaflık standartlarını benimsemesi gerektiğini ifade etti.

"Avrupa Birliği'nin en yüksek maaşlı yetkilisi"

Analize göre Lagarde'ın yalnızca temel maaşı bile onu Avrupa Birliği'nin en yüksek maaşlı yetkilisi konumuna getiriyor. Ursula von der Leyen'in yıllık maaşının Lagarde'ınkinden yüzde 21 daha düşük olduğu belirtildi. FT hesaplamaları, Lagarde'ın konut ve diğer giderler için yaklaşık 135 bin Euro yan hak elde ettiğini, ayrıca Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yönetim kurulundaki görevi karşılığında 125 bin Euro kazandığını gösterdi. ECB'nin yıllık raporunda bu ek gelirlerin yer almadığı, BIS'in ise yalnızca yönetim kurulu üyelerinin toplam maaşını açıkladığı kaydedildi.

ABD mevzuatı gereği Jay Powell'ın BIS yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almadığı da hatırlatıldı.