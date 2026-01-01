ABD basını açıkladı: Putin'in konutuna saldırı iddiası doğru değil

ABD basınında yer alan haberlere göre, ulusal güvenlik yetkilileri Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna saldırı düzenlediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın, istihbarat kaynaklarına yakın ulusal güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın Putin'i ya da Putin'e ait konutlardan herhangi birini hedef almadığı aktarıldı. Yetkililer, Putin'e yönelik bir saldırı girişiminin söz konusu olmadığını savunurken, bu değerlendirmenin CIA tarafından yapılan analizlerle de desteklendiğini kaydetti.

Haberde, söz konusu saldırı iddialarının aksine Ukrayna'nın, Putin'in "kır evinin de bulunduğu bölgede eve yakın olmayan bir askeri hedefi vurmayı" amaçladığı ifade edildi.

Rusya'dan 'karşılık vereceğiz' mesajı

Öte yandan Rusya cephesinden farklı açıklamalar gelmişti. Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" öne sürmüş ve Moskova'nın barış müzakerelerindeki tutumunu gözden geçirebileceğini belirtmişti. Lavrov ayrıca, söz konusu saldırıya karşılık verileceğini ifade etmişti.

Ukrayna iddiaları reddetmişti

Ukrayna tarafı ise iddiaları reddetmişti. Volodimir Zelenskiy, Putin'in konutuna herhangi bir saldırı düzenlemediklerini açıklarken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da Moskova'nın bu iddiaya ilişkin "inandırıcı bir kanıt" sunamadığını dile getirmişti.