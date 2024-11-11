ABD basını: Çin ilk nükleer tahrikli uçak gemisi için karada reaktör inşa ediyor

Associated Press’in (AP) uydu görüntüleri ve uzman analizlerine dayandırdığı habere göre, Çin’in ilk nükleer enerjili uçak gemisi için bir prototip nükleer reaktör inşa ediyor. Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nden araştırmacılar, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir analiz sonucu Çin’in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde, dağlık bir bölgede bu reaktörün inşa edildiğini belirtti.

Araştırmada uydu görüntüleri, proje ihaleleri ve personel dosyaları gibi hükümet belgeleri incelendi. Araştırmacılar, söz konusu reaktörün "Base 909" olarak bilinen ve Çin Nükleer Güç Enstitüsü tarafından kontrol edilen bir tesiste bulunduğunu ifade etti.

Şu anda nükleer tahrikli uçak gemilerine sadece Fransa ve ABD donanmaları sahipken, Çin’in mevcut üç uçak gemisinin nükleer enerjiyle çalışmadığı biliniyor. Çin, mart ayında dördüncü bir uçak gemisi inşa edeceklerini doğrulasa da geminin nükleer tahrikli olup olmayacağına dair açıklama yapmamıştı.