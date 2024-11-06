ABD basını: Kamala Harris, Donald Trump'ı arayacak

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın zaferini ilan ettiği ABD'de, Demokrat rakibi Kamala Harris'ten henüz bir açıklama gelmedi. NBC News, Harris bugün Trump'ı arayarak seçim sonuçlarını kabul edeceğini bildirdi.

Mevcut Başkan Joe Biden'ın da Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği aktarıldı. Biden'ın, seçimlere ilişkin gün içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor.