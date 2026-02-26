ABD basını: Kushner ve Witkoff hayal kırıklığına uğradı

İran ile ABD arasında Umman aracılığında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer müzakerelerin üçüncü turu kapsamındaki görüşmeler sona erdi

ABD merkezli haber platformu Axios'un haberine göre, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, müzakerelerde İran tarafından duyduklarından ötürü hayal kırıklığına uğradı.

İran: Uranyum zenginleştirmek egemen bir hak

Al Jazeera’ye açıklama yapan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili, "Çözüm önerimiz, nükleer silah istemediğimizi kanıtlayan teknik ve pratik yollar ve veriler içermektedir. Önerimiz, uranyum zenginleştirmenin egemen bir hak olduğunu teyit etmekte ve sınırlı bir süre için zenginleştirmeye geçici bir dondurma önermektedir." dedi.

Görüşmelerin İran'ın füze kapasitesi ya da savunma kapasitesiyle ilgili olmadığını belirten İranlı yetkili, "Zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretme ilkesi tamamen reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni adres Viyana

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD ile İran arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin önümüzdeki hafta Viyana’da yapılacağını açıkladı.