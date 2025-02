ABD basını: Trump ve Putin, Ukrayna için masada

Takip Et

ABD'nin köklü yayın organlarından New York Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü ve görüşmenin gündeminde Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi olduğu belirtildi.

Trump’ın Air Force One uçağında verdiği röportajı aktaran gazete, "Putin ile kaç kez görüştünüz?" sorusuna Trump’ın "Söylemesem daha iyi olur" yanıtını verdiğini ve ardından "Putin insanların öldüğünü görmek istemiyor" ifadesini kullandığını bildirdi.

"Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum"

New York Post, Trump’ın "Putin ile her zaman iyi bir ilişki içerisinde olduğunu" ve Ukrayna'daki savaşı bitirmek için "somut bir planı" bulunduğunu aktardığını belirtti. Trump, "Umarım bu süreç hızla son bulur. Her gün insanlar hayatını kaybediyor. Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Habere ilişkin Kremlin ve Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Trump’ın önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştireceği ve savaşın sona erdirilmesi konusunu masaya yatıracağı ifade edildi.

Kaynak: İHA