ABD basını yazdı: Umman’daki görüşmelerde ABD'den İran’a resmi nükleer teklif

ABD'nin, İran ile Umman’da gerçekleştirilen dördüncü tur müzakereler sırasında Tahran’a yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğu bildirildi.

ABD merkezli Axios haber platformunun, ismi açıklanmayan bir Amerikalı yetkili ve doğrudan konuyla bağlantılı iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, 11 Mayıs’ta yapılan görüşmelerde ABD yönetimi, İranlı yetkililere resmi ve yazılı bir anlaşma teklifi sundu. Yazılı teklif, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından İran heyetine iletildi.

Haberde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Umman’da yapılan görüşmelerde söz konusu belgeyi teslim aldığı ve istişareler için Tahran’a götürdüğü belirtildi.

Müzakere süreci

Bilindiği gibi, ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı olarak çekmişti. Mart ayında ise Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hitaben doğrudan ve tehditler de içeren bir mektup göndermiş, bu mektuba Tahran yönetimi Umman aracılığıyla yanıt vermişti.

Bu diplomatik trafik sonrası, iki ülke arasında önce 12 Nisan’da Umman’da, ardından Roma ve yeniden Umman’da dolaylı müzakereler gerçekleştirilmişti. Hem Washington hem Tahran tarafı, görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıklamıştı. Yazılı teklifin sunulduğu son görüşme, taraflar arasındaki dördüncü tur müzakereydi.

Anlaşmazlık sürüyor

İran, nükleer faaliyetlerini nükleer silah üretimine dönüşmeyecek seviyede sınırlamayı kabul ederken, buna karşılık ABD’nin ekonomik yaptırımları kaldırmasını talep ediyor. Ancak ABD, son dönemde yalnızca düşük düzeyde değil, her düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin tamamen durdurulmasını istiyor. İran ise bu talebi kabul etmiyor ve düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu yapılamayacağını vurguluyor.

Yazılı teklifin, bu temel anlaşmazlıkların çözümünde ne derece etkili olacağı merakla bekleniyor.