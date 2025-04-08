ABD basınından bomba iddia: Pentagon binlerce askeri geri çekmeyi değerlendiriyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) üst düzey isimlerinin, Doğu Avrupa'daki 10 bin civarında ABD askerinin geri çekilmesi önerisini değerlendirdiği öne sürüldü.

NBC News haber kanalının 6 ABD’li ve Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre; söz konusu askerler, Joe Biden yönetiminin 2022'deki Rus işgalini takiben Ukrayna sınırındaki ülkelerin savunmasını güçlendirmek için bölgeye konuşlandırılan 20 bin personel arasında bulunuyor.

Avrupalı yetkililer, Pentagon'un öneriyi hayata geçirmesi durumunda ABD'nin Rusya'yı büyüyen bir tehdit olarak gören Avrupa'daki müttefiklerini terk edeceği yönündeki endişeleri güçlendireceğini ifade etti.

Avrupa’da 80 bin Amerikan askeri bulunduğu belirtiliyor.