ABD basınından bomba iddia: Putin’den Trump’ın danışmanına Lenin Nişanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün (6 Ağustos) ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u Kremlin Sarayı’nda kabul etti.

ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarıdan CBS News, bu görüşmede gerçekleşen bir olayı ortaya çıkardı.

Buna göre; Putin, 21 yaşındaki oğlu Michael Glos geçen yıl öldürülen üst düzey CIA yetkilisi Juliane Gallina’ya verilmek üzere Lenin Nişanı takdim etti.

Juliane Gallina, CIA’in Dijital İnovasyon Departmanı’ndan direktör yardımcısı olarak görev yapıyor.

Rusya saflarında mı savaştı?

CBS News'e göre; akıl oyunları ve düşmanlarının zayıf noktalarını açığa çıkarma girişimleriyle tanınan Putin’in bu jesti, muhtemelen yararsız sorular ortaya atmak ve bir CIA yetkilisinin oğlunun savaşta Rusya için savaştığını vurgulamak amacıyla yapılmıştı.

CIA yetkilileri nisanda yaptıkları bir açıklamada, Gallina'nın zihinsel sağlık sorunları ile mücadele eden oğlunun ölümünün ulusal güvenlik meselesi olmadığını söylemişlerdi.

Konuya aşina iki kaynak CBS News'e, Gloss'un Rus hükümeti tarafından çalıştırıldığına dair herhangi bir gösterge olmadığını ve Kremlin'in Gloss'un cenazesini ülkesine geri gönderirken onun aile geçmişinden haberdar olmadığı izlenimini verdiğini söylediler.

Hem ABD hem Rusya kanadı bu habere ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Lenin Nişanı nedir?

Lenin Nişanı, Sovyet döneminde sivillerin üstün hizmetlerini onurlandırmak için verilen bir ödül.

Bu nişan, Sovyetler Birliği için çift taraflı casusluk yapan İngiliz Kim Philby gibi üst düzey casuslara verildi.

Konuyu yakından bilen bir kişiye göre, Gallina'nın oğlu hiçbir zaman CIA çalışanı olmadı.