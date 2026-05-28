ABD basınından çarpıcı iddia: ABD ve İran anlaştı

Axios’un iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran arasında ateşkesin 60 gün süreyle uzatılması ve İran’ın nükleer programına yönelik resmi görüşmelerin başlamasını içeren bir mutabakat zaptı (MOU) konusunda uzlaşı sağlandı.

Haberde, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin savaşın başladığı tarihten bu yana en kritik diplomatik gelişmelerden biri olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Trump yönetiminin İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin beklentilerini karşılayacak kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşılması için ise taraflar arasında daha zorlu ve uzun soluklu müzakerelerin devam edeceği ifade edildi.

Taslak tamamlandı, gözler Trump’ın vereceği kararda

ABD’li yetkililer, anlaşma metninin büyük ölçüde salı günü itibarıyla şekillendiğini ancak sürecin tamamlanabilmesi için iki tarafta da üst düzey siyasi onay mekanizmasının devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Yetkililerin aktardığına göre İran tarafı, gerekli onayların alındığını bildirerek anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını iletti. Ancak Tahran yönetimi konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Haberde ayrıca ABD’li müzakerecilerin anlaşmanın ayrıntılarını Başkan Donald Trump’a sunduğu, Trump’ın ise nihai kararını vermeden önce birkaç gün daha değerlendirme yapmak istediği bilgisine yer verildi.

Bir ABD’li yetkili, “Başkan, arabuluculara anlaşmayı incelemek için birkaç güne ihtiyaç duyduğunu bildirdi” ifadelerini kullandı.