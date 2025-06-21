ABD basınından çarpıcı iddia... Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim

ABD merkezli haber sitesi Axios’un üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta İstanbul'da ABD ve İran yetkilileri arasında diplomatik bir görüşme düzenlenmesi amacıyla yoğun temaslarda bulundu.

İddiaya göre Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Trump’ı arayarak, tarafların ertesi gün İstanbul’da bir araya gelmesini teklif etti. Bu öneriye olumlu yaklaşan Trump, bir uzlaşma ihtimali doğması halinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u Türkiye’ye gönderebileceğini belirtti. Hatta şartlar oluşursa İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile doğrudan görüşmeye de hazır olduğunu ifade etti.

Hamaney saklandığı için ulaşılamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın teklifi İran tarafına ilettiği, ancak İranlı yetkililerin görüşme için dini lider Ayetullah Ali Hamaney’den onay almaya çalıştığı belirtildi. ABD’li yetkililere göre, suikast endişesi nedeniyle gizli bir yerde bulunduğu bildirilen Hamaney’e ulaşılamadı.

İranlı yetkililer, Hamaney’in onayı alınamadığı için görüşmenin gerçekleşemeyeceğini Türk tarafına iletti. Böylece İstanbul'da planlanan diplomatik temas iptal edildi.