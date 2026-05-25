ABD basınından dikkat çeken iddia: Hamaney gizli yerde saklanıyor

ABD merkezli CBS yayın kuruluşu, ABD-İran müzakerelerine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde bulunduğu ve dış dünyayla iletişimini karmaşık bir haberci ağı üzerinden sağladığı öne sürüldü.

Haberde, İranlı üst düzey yetkililerin dahi olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney ile doğrudan temas kuramadığı belirtilirken, bu durumun ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini yavaşlattığı iddia edildi.

"Yanıtlarda ciddi gecikme yaşanıyor"

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, süreçte yaşanan iletişim sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yetkili, "Müzakerelerde sürekli olarak 'Dini Lider çerçeveyi onayladı' ya da 'Nihai anlaşma maddeleri için geri dönüş bekliyoruz' gibi açıklamalar duyulmasının sebebi bu. Kendisine ulaşan her bilgi eskimiş oluyor ve verdiği yanıtlarda ciddi bir gecikme yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Üst düzey komuta kademesi de sığınaklarda kaldı"

Haberde ayrıca İran yönetimindeki üst düzey komuta kademesinin de haftalar boyunca sığınaklarda kaldığı ve tespit edilme riski nedeniyle birbirleriyle iletişim kurmaktan kaçındığı öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan başka bir yetkili ise İran yönetimindeki iletişim sorunlarına dikkat çekerek, "Kendi aralarında nasıl iletişim kuracaklarını çözmeye çalışmalarını izlemek neredeyse bir durum komedisi izlemek gibi. Tamamen bezmiş durumdalar" değerlendirmesinde bulundu.