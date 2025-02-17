ABD basınından iddia! Trump yönetimi, 15 bin DOGE çalışanını işinden edebilir

Amerikan ABC News kanalının ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanı, IRS’nin merkezini ziyaret ederek kurumun faaliyetlerini inceledi.

Bu ziyaretin ardından, ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin bu hafta deneme sürecinde olan 15 bin civarındaki ABD Gelir İdaresi (IRS) çalışanının bu hafta itibarıyla işten çıkarılabileceği öne sürüldü.

Binlerce kişinin işine son verilmişti

Trump yönetimi ve DOGE'nin başında bulunan Musk’ın yönlendirmeleriyle, geçen hafta federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son verilmişti. Trump yönetimi, DOGE ile birlikte hükümet harcamalarını kısma amacıyla birçok federal çalışanın görevine son vermeyi hedefliyor.