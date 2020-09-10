ABD başkan adayı Biden'den Trump'a COVID-19 suçlaması: Yalan söyledi

10 Eylül 2020

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump'ı koronavirüs konusunda ABD halkına ihanet etmekle suçladı. Biden Trump'ın yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ölümcül olduğu konusunda bilerek yalan söylediğini ve bunun görevi ihmal anlamına geldiğini dile getirdi.

Gazeteci Bob Woodward'ın bir kitabı için şubat ayında yapılan söyleşilerin yeni yayınlanan kayıtlarına göre Trump, koronavirüsün ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu bildiğini kabul etti, ancak panik yaratmak istemediği için koronavirüsü önemsiz gösterdi.

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine haftalar kala, Cumhuriyetçi başkan Trump'ın açıklamalarıyla ilgili haberler yine dikkatleri Trump'ın COVID-19 ile mücadele çabalarına çevirdi. Demokratlar Trump'ın COVID-19 ile mücadele çabalarının yetersiz olduğunu, tedbirleri almakta geç kaldığını söylüyorlar.

Biden Michigan'da yaptığı konuşmada, "Biliyordu ve kasıtlı olarak önemsizmiş gibi gösterdi. Daha da kötüsü, Amerikan halkına yalan söyledi." dedi.

Biden, "Ve bu ölümcül hastalık ulusumuza yayılırken, işini bilerek yapmadı. Bu ölüm kalım meselesinde Amerikan halkına ihanet etti. Bu görevi ihmaldir, utanç kaynağıdır." dedi.

Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. İnsanları korkutmak istemiyorum." diyerek koronavirüsle mücadelesini savundu.

Kaynak: Reuters