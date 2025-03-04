ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Ukrayna yorumu! 'Güvenliği ABD'nin çıkarlarından geçiyor'

Fox News kanalında Sean Hannity'nin programına katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanmasının, ülkesine ekonomik avantajlar sunulmasına bağlı olduğunu ifade etti.

"Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız"

Vance, "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır" dedi. Vance, bu yaklaşımın "30-40 yıldır savaş yaşamamış bir ülkenin 20 bin askerinden daha etkili bir güvenlik teminatı" olacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Vance, "Buradaki asıl planınız nedir?" diye sorarak, "Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Trump-Zelenskiy gerginliği: Ne olmuştu?

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis’te yaşanan tartışma gündem olmuştu. Görüşmenin ardından planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray’dan tek başına ayrıldı ve iki ülke arasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşması gerçekleşmedi.

Trump, Zelenskiy’nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" öne sürerken, Ukrayna lideri özür gerektirecek bir durum olmadığını savundu. Trump’ın, bugün Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı duyuruldu.