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ABD Başkanı Biden, 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Şubat Cuma günü sanal olarak düzenlenecek G7 liderler zirvesine katılacak. 

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, geçen sene nisan ayından bu yana ilk kez düzenlenecek G7 liderler zirvesinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın COVID-19 salgınıyla mücadele ve küresel ekonomin yeniden inşası konularını ele alacağı belirtildi. 

Biden'ın zirvede COVID-19 aşısının üretimi, dağıtımı ve tedariki ile ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar tehdidine karşı sağlık finansmanları kurulması konusunda iş birliği yapmaya odaklanacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in neden olduğu ekonomik güçlükler ve küresel iklim krizinin de gündeminde olacağı kaydedildi. 