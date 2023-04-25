ABD Başkanı Biden, 2024 seçimleri için adaylığını resmen ilan etti

2024'teki başkanlık seçiminde, ABD'lilerin 80 yaşındaki Demokrat Partili başkanın görevini dört yıl daha uzatıp uzatmayacakları belli olacak.

Biden, yeni kampanya ekibi tarafından yayımlanan adaylık videosunda, Amerikan demokrasisini savunmanın kendisinin işi olduğunu söyledi. Video, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasına düzenledikleri saldırının görüntüleri ile başlıyor.

Biden videoda, "Dört yıl önce başkanlık yarışına girdiğimde Amerika'nın ruhu için savaştığımızı söylemiştim ve hâlâ da savaşıyoruz" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden yeniden aday oluyorum"

"Bugün, kayıtsız kalma vakti değil. Bu yüzden yeniden aday oluyorum. Haydi bu işi bitirelim. Bunu yapabileceğimizi biliyorum."

Cumhuriyetçi platformların ABD'lilerin özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak niteleyen Biden, kadın sağlık hizmetlerini kısıtlamaya, sosyal güvenlik programını daraltmaya ve bazı kitapları yasaklamaya yönelik çalışmalarla mücadele etme taahhüdünde bulundu.

Biden aynı zamanda "aşırıcı MAGA'cıları" şiddetle eleştirdi. "MAGA," Trump'ın "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) siyasi sloganının kısaltması olarak kullanılıyor. Trump ile Biden Kasım 2024'de düzenlenecek seçimlerde tekrar karşı karşıya gelebilirler.

Başkanlık görevini Trump'tan devraldığı iki yılda Biden, koronavirüs salgınıyla mücadele ve altyapı yenilemesi için milyarlarca dolarlık bütçeyi ABD Kongresi'nden geçirdi. Biden 1969 yılından bu yana görülen en yüksek işsizlik seviyelerini yönetse de 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesi başkanın ekonomiyle imtihanında kötü bir iz bıraktı.