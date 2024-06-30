ABD Başkanı Biden, bağışçılarına 'güven' mesajı verdi: 'Söz veriyorum bu seçimi kazanacağız'

ABD'de 5 Kasım 2024 gerçekleşecek olan 60. başkanlık seçimleri öncesinde mevcut başkan Joe Biden ile eski başkan Donald Trump, CNN'in canlı yayında karşılıklı tartıştı.

Yayının ardından Biden'ın tartışma performansının, kötü olduğuna ilişkin yorumlar yapılırken Demokratlar arasında Biden'ın seçimde yarışmak için doğru aday olup olmadığı konusunda endişelere yol açtı.

Eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden'ın münazara performansının "harika olmadığını" söylerken, eski iletişim direktörü Kate Bedingfield, "gerçekten hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

BBC'de yer alan habere göre, New York ve New Jersey'de bağış etkinliklerine katılan 81 yaşındaki Biden, bu etkinliklerde tartışmadaki performansını savundu.

Demokrat bağışçılara seslenen Biden, Donald Trump'a karşı Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini hala kazanabileceği konusunda güvence verdi.

"Harika bir gece geçirmedim ama Trump da geçirmedi" itirafında bulunan Biden, "Size söz veriyorum bu seçimi kazanacağız" dedi.