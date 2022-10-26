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ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beyaz Saray’da bir araya gelerek İran’ın oluşturduğu nükleer tehdidi ele aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Görüşme öncesi açıklama yapan Biden, İsrail'in Lübnan ile yarın imzalaması beklenen deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik anlaşmaya övgüde bulunarak, “Yarın İsrail ve Lübnan, kalıcı bir deniz sınırı kurmak için anlaşma imzalayacaklar. Bence bu tarihi bir adım” dedi.

ABD’nin İsrail’i olan desteğine vurgu yapan Biden, “Sık sık söyledim Sayın Başkan, bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmemiz gerekirdi” dedi.

“ABD bizim en yakın müttefikimiz”

Herzog ise yaptığı açıklamada, Biden’ı İsrail’in gerçek bir dostu olarak nitelendirerek, “ABD bizim en yakın müttefikimiz” ifadelerini kullandı. Görüşmede İran’ın oluşturduğu nükleer tehdidi de ele alacaklarını aktaran Herzog, İran’daki protestolara değinerek, kendi halkına zulüm eden İran yönetiminin nükleer güce sahip olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti. Herzog, İran'ı Rusya'ya Ukraynalıları öldürmek için kullanılan silahları tedarik etmekle suçladı.

Herzog ayrıca, İsrail-Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına aracılık ettiği için Biden’a teşekkür etti.

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