ABD Başkanı Biden Netanyahu'yla görüştü: Gazze'deki hastaneyi İsrail vurmadı

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de saldırmasının ardından başlayan savaşta Gazze Şeridi günlerdir bombalanıyor. Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'nde dünkü saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Hamas, sivillerin İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiğini belirtirken, İsrail Filistinli örgüt İslami Cihad'ın roketinin hastanede patladığını öne sürmüştü.

'Sizin vurmadığınız görünüyor'

Saldırı sonrası Arap liderlerle görüşmesi iptal olan Biden, bugün sabah saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti. Biden uçağından inince Netanyahu tarafından karşılandı. Birbirine sarılan ikilinin samimi tavırları dikkat çekti.

Daha sonra Netanyahu'yla basının karşısına çıkan Biden, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmadı.

ABD başkanı şunları söyledi: "Gördüğüm kadarıyla bu, siz değil, diğer ekip tarafından yapılmış gibi görünüyor. Ama dışarıda bundan emin olmayan bir sürü insan var; bu yüzden pek çok şeyin üstesinden gelmemiz gerekiyor."

ABD'nin İsrail'i desteklemeye devam edeceğini söyleyen Biden, Netanyahu'ya "Bundan sonra ne olacağı konusunda tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Biden, İsrail'de olmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

'Hamas'ı yeneceğiz'

Netanyahu ise "Hamas'ı yeneceğiz ve bu korkunç tehditi hayatımızdan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Biden'ın dönüş yolunda yüz yüz görüşemediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle telefon görüşmesi yapmayı planladığı belirtiyor.

'Düşman değil dost gibi'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyaretinde Netanyahu'ya 'zor sorular yönelteceğini ancak üslubunun tehditkar veya düşmanca değil gerçek bir dost gibi olacağının' altını çizmişti.