ABD Başkanı Biden: Rusya ile ticareti keseceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya - Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanacak yeni yatırımlar ile ilgili Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı.

Biden, ülkeler arasında ticareti kolaylaştıran, gümrük vergilerini düşüren ve ithalata olanak sağlayan "en ayrıcalıklı ülke" statüsünü Rusya'dan geri çektiklerini ve Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya aldıklarını açıkladı.

ABD ile Rusya arasındaki ticaretin de "Daimi Normal Ticari İlişkiler (PNTR)" olarak adlandırıldığına işaret eden Biden, "PNTR'ı kaldırarak, Rusya'nın ABD ile ticaret yapmasını zorlaştıracağız." dedi. Biden, PNTR'ın kaldırılmasına yönelik hazırlanacak yasa tasarısını imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Rusya'ya ithalat yasağı

Biden, "Ayrıca Rus ekonomisinin imzası niteliğinde olan deniz ürünleri, votka ve pırlanta dahil belirli ürünlerin ithalatını yasaklayacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştıracağız. Putin'in IMF ve Merkez Bankası'ndan borç almasını engelleyeceğiz." dedi.

Rusya borsasının iki haftadır açılmadığını belirten Biden, "Putin'i daha sert vuracağız. Moskova borsası iki haftadır açılmıyor. Çünkü açılınca batacağını biliyorlar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'yı bir çöp haline getirdi. Rusya ekonomisini yıktık. Ukrayna'da savaşmayacağız. NATO-Rusya çatışması, 3. Dünya Savaşı olur." ifadelerini kullandı.