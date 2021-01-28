ABD Başkanı Biden, sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı

20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Joe Biden, başta Trump döneminin tartışmalı politikaları ve COVID-19 salgını olmak üzere birçok konuda yeni kararnamelere imza atmaya devam ediyor.

Bugün "sağlık sistemi" başlığında iki ayrı kararname imzalayan Biden, Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, "Bugün bu kararnameleri, Trump'ın ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak için imzalıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, aslında bugünkü kararların yeni olmadığını, Trump döneminde kaldırılan uygulamaları geri getirdiklerini sözlerine ekledi.

Bugün imzaladığı kararnamelerden biri ile Biden, "Obamacare" olarak bilinen sağlık sistemini geri getirerek, Sağlık Bakanlığının sitesindeki sağlık sigortası kayıt kısmını yeniden hizmete açtı.

Biden ayrıca, "Yurt İçinde ve Yurt Dışında Kadınların Sağlığının Korunması" başlıklı başka bir kararname daha imzaladı.