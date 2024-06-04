ABD Başkanı Biden'dan Gazze açıklaması: 'Kendi siyasi geleceği için...'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail lideri Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda siyasi nedenlerle oyalanıyor olabileceğini söyledi.

Reuters'ın Time dergisinden aktardığına göre, ABD Başkanı Biden, "Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu belirtti.

Yaklaşık sekiz aydır devam eden saldırıların sona ermesi için ateşkes önerisinde bulunan Biden, İsrail güçlerinin Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğinin "belirsiz" olduğunu ifade etti.

Gazze'de can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959’a yükseldiği aktarıldı.

İsrail sokakları, 7 Ekim'de gerçekleşen Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonundan beri kitlesel istifa eylemlerine sahne oluyor.