ABD Başkanı Biden'ın ilk resmi basın toplantısı bugün
ABD Başkanı Biden'ın basın toplantısı Türkiye saati ile 20.15'te başlayacak.
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonraki ilk resmi basın toplantısını bugün düzenleyecek.
Kendisinden önceki 15 ABD Başkanı ilk resmi basın toplantılarını göreve geldikten ortalama 33 gün sonra gerçekleştirmişken, Biden göreve geldikten 60 günden fazla bir süre geçtikten sonra basının karşısına çıkacak.
Basın toplantısına sıkı bir şekilde hazırlandığı ifade edilen Biden'ın özellikle 100 günde 100 milyon doz koronavirüs aşısı hedefinin, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinin Kongre'den geçirilmesinin üzerinde durması, diğer sosyal yasalara yönelik planlamalar konusunda bilgi vermesi bekleniyor.
Biden'a toplantıda özellikle silah kontrolü ve göç konularında zor soruların yöneltilmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Biden'ın basın toplantısı Türkiye saati ile 20.15'te başlayacak.