ABD Başkanı Donald Trump, plastik pipetlerin geri dönüşünü resmileştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde plastik pipet kullanımına geri dönülmesini öngören bir kararname imzaladı. Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, Biden döneminde yaygınlaştırılan kağıt pipetleri "başarısız bir uygulama" olarak nitelendirdi.

"Kağıt pipetler içeceklerin içinde çabucak bozuluyor. Özellikle sıcak içeceklerde, dakikalar içinde eriyorlar. Bu yüzden plastik pipetleri yeniden kullanmaya başlayacağız" ifadelerini kullanan Trump, Biden’ın çevre politikalarının işlevsiz olduğunu savundu.

Kararname: Plastik pipetler daha ekonomik ve sağlıklı

Trump’ın imzaladığı kararname, kağıt pipetlerin üretim maliyetinin plastik pipetlere kıyasla daha yüksek olduğunu ve üretim sürecinde insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içerebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, kağıt pipetlerin çevre dostu olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

Özellikle kağıt pipetlerin plastik poşetlerle muhafaza edilmesi nedeniyle, çevresel etkinin azaltılması yönündeki savunuların çelişkili olduğu vurgulanıyor. Kararname kapsamında kamu kurumlarında plastik pipetlerin yeniden kullanılması için düzenlemeler derhal başlatılacak.

Trump, Biden’ın çevre politikalarına karşı hareket ediyor

Donald Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak’ta, ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekme kararını duyurmuştu. Bu adımıyla, Biden’ın çevre politikalarını tamamen tersine çevirmeye devam edeceğinin sinyallerini vermişti.

Biden yönetimi, 2027 yılına kadar restoranlar, etkinlikler ve paketleme sektöründe, 2035 yılına kadar ise kamu alanlarında tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak kaldırılmasını hedefliyordu. Ancak Trump yönetimi, bu politikaların ekonomik açıdan işlevsiz ve gereksiz olduğu görüşünde.

Trump’ın plastik pipet kararnamesi, ABD’nin çevre politikalarında yeni bir değişimin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Biden döneminde getirilen çevre odaklı düzenlemelerin Trump’ın ikinci döneminde hızla geri alınması bekleniyor.