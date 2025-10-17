ABD Başkanı Donald Trump'tan 15 milyar dolarlık tazminat davası

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times’a ve bazı muhabirlerine karşı açtığı 15 milyar dolarlık iftira davasını yeniden mahkemeye sundu.

Uzun, dağınık ve süslü...

Florida’daki federal yargıç Steven D. Merryday, geçmişte sunulan 85 sayfalık şikâyeti “gereksiz yere uzun, dağınık ve süslü” bulmuş, resmi suçlamaların geç yapılması nedeniyle reddetmişti. Yargıç, Trump’ın avukatlarına 28 gün içinde düzenlenmiş dilekçeyle geri dönme hakkı tanımıştı.

40 sayfaya indirildi

Yeni dilekçe 40 sayfaya indirildi; bazı muhabirlerin adı artık davada geçmiyor. Özellikle Trump’ın övgüyle bahsedildiği ifadeler kaldırıldı. Buna rağmen tazminat talebi değişmedi: 15 milyar dolar.

Trump’ın iddiaları, The New York Times’ta Susanne Craig, Russ Buettner ve Peter Baker tarafından yazılmış iki makaleye dayanıyor. Dava kapsamında, muhabirlerin kitabını yayımlayan Penguin Random House da sanık olarak gösteriliyor. Trump ekibi, yayıncıyı da “iftiranın sürdürülmesi”yle suçluyor.

İki davayı kaybetti

Trump daha önce de The New York Times’a iki dava açmıştı. 2020’de seçim kampanyası adına açılan iftira davası reddedildi. 2021’de finansal geçmişine ilişkin bir haber nedeniyle açılan dava da düşürüldü ve Trump, gazetenin hukuki masraflarını ödemeye mahkûm edildi.