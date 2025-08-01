ABD Başkanı Trump açıkladı: Rusya'ya yakın bölgelere nükleer denizaltılar konuşlandırılacak

ABD BaşkanıDonald Trump, iki nükleer denizaltının Rusya'ya yakın bölgelere konuşlandırılması için talimat verdiğini açıkladı. Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, bu kararına gerekçe olarak, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in 'kışkırtıcı sözlerini' gösterdi.

Trump, "Bunların, sadece sözden fazlası olma ihtimaline karşı iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağını söylemişti. Medvedev, Trump'ın Rusya ile "ültimatom oyunu" oynadığını belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır." demişti.

Trump, Medvedev'in yorumlarına atıfta bulunarak, "hala Başkan olduğunu sanan başarısız eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in çok tehlikeli bir bölgeye girdiğini" savunmuş, "sözlerine dikkat etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.