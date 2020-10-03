ABD Başkanı Trump askeri hastaneye kaldırıldı

03 Ekim 2020

Beyaz Saray, COVID-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı.

"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak." ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.

ABD'de Başkan Adayı Biden'ın test sonucu belli oldu

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: AA