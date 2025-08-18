ABD Başkanı Trump: Bu savaş kesinlikle bitecek

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" ancak barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

(Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında) Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız.

Vladimir Putin'in de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum.

İki tarafın da faydasına bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz.

Bildiğiniz gibi İran'ın bütün nükleer kapasitesini sonlandırdığımız şekilde bu savaşı da sonlandıracağız.

Attığım adımlara gösterilen düşmanlık gerçekten benzersiz. Etrafımızda çok fazla düşman var. Çok savaş durdurduk ama hepsi göz ardı edildi.

Bence bir ateşkese ihtiyaç yok, bitirdiğim savaşların hiçbirinde ateşkes yapmadım. Biz kalıcı bir barış istiyoruz. Ateşkes bir tarafı stratejik dezavantaja sokabilir.

ABD'nin Ukrayna'daki harcamaları yozlaşmış bir hükümet tarafından yapılmıştı. Ben başkan olsaydım bu halde olmazdık. Biden gerçekten korkunç bir başkandı.