  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik verginin yüzde 20'ye çıktığını duyurdu
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik verginin yüzde 20'ye çıktığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları nedeniyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Trump, geçen ay imzaladığı, ABD'ye gelen fentanil nedeniyle Çin'den ithalata yüzde 10 tarife getiren kararnamede değişiklik yaptı.

Kararnamede, Çin'in ABD'ye fentanil de dahil olmak üzere sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Trump, Çin'in bu krizi hafifletmek için yeterli adımları atmadığını öne sürdü.

Buna göre, Çin'den yapılan ithalata uygulanan tarife oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları durdurduABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları durdurduDünya
Çin'den Trump'a jet hızında misilleme: Ticaret savaşı kızıştı! 10 Mart'ta devreye girecekÇin'den Trump'a jet hızında misilleme: Ticaret savaşı kızıştı! 10 Mart'ta devreye girecekEkonomi
Trump yüzde 25'lik 'komşu tarifeleri'ni resmen ilan etti! Kanada’dan misilleme, Meksika’dan temkinli yanıtTrump yüzde 25'lik 'komşu tarifeleri'ni resmen ilan etti! Kanada’dan misilleme, Meksika’dan temkinli yanıtEkonomi
ABD ekonomisi resesyona girer mi? Goldman Sachs CEO’su David Solomon yanıtladıABD ekonomisi resesyona girer mi? Goldman Sachs CEO’su David Solomon yanıtladıEkonomi