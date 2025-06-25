ABD Başkanı Trump: CNN yalan söylüyor! İran'ın tesisleri yok edildi

ABD Başkanı Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Hollanda çok güzel ağırladı bizi. Çok verimli bir NATO Zirvesi oldu.

ABD gelecek hafta İran’a çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Nükleer tesislere harika bir operasyon yaptık, ABD ordusundan başka kimse bunu başaramazdı. İran’ın nükleer programına büyük bir darbe vurduk.

Böylece ABD’nin caydırıcı gücünü de herkes görmüş oldu. NATO üyeleri de aynı fikirde. Bireysel görüşmelerim oldu, harika konuşmalar yaptım. Müttefiklerimiz 700 milyar dolarlık harcama yaptı ama bunun bir çoğunu biz karşılıyorduk. Savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5’i kadar katkı sunacaklar. Evet, bunu ben yaptım. Bundan sonra bütçelerini iki katına çıkaracaklar. Avrupa daha fazla sorumluluk alacaktır artık.

Bundan sonra topladığımız para daha çok askeri teçhizatlara harcanacaktır. Ukrayna krizi de aynı zamanda bizim savunma sistemlerimizi yeniden gözden geçirmek için fırsat oldu. Müttefiklerimize çok teşekkür ediyorum.

İran’a saldırı: "Fordo artık yok, nükleer bitti"

ABD’nin Fordo’ya düzenlediği saldırı sonrası tesis artık kullanılamaz hale geldi. Valla yazık oldu tesislerin yok olmasına ama pilotlarıma çok teşekkür ediyorum. CNN ve New York Times bazı yalancı haberler yaptı ama zaten buralarda kimse onları izlemiyor. İran halbuki tam tersini söylüyor. Bizim saldırılarımızı sorguladıkları zaman aslında ne kadar kötü olduklarını düşündüm ve aslında onlar kendilerini yok ediyorlar.

Dünyadaki en iyi teçhizat bizde, o yüzden orayı yok ettik. Denizaltımız da oradaydı, 30 füze yolladı bölgeye. İnanılmaz bir askeri başarı, 400 mil uzaklıktan bunu yaptık. Atom Enerjisi Komisyonu’ndan bir açıklama gelmişti. O tesisler etkisiz hale getirilmişti. Bence savaş bitti. İran’ın çok büyük petrol yatakları var, bence onlarla uğraşsınlar ama nükleere bulaşmasınlar.

Dünya liderleri ve ABD'nin gücü: "Herkes bizimle anlaşmak istiyor"

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısını değerlendiren Trump, "(Savaşın) Bittiğini düşünüyoruz. Artık birbirlerine saldıracaklarını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu saldırının "çok başarılı" olduğunu belirterek, "Dünyada başka hiçbir ordu yapamazdı." dedi.

15 yıldır İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söylediğini vurgulayan Trump, "Yalnızca İran'ın nükleer tehdidini bitirmedik, ayrıca ABD'nin caydırıcılığının ciddiyetini hatırlatmış olduk." ifadesini kullandı.

İsrail Atom Enerjisi Komisyonu'ndan mektup aldığını belirten Trump, "(Saldırıların) İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attığını değerlendiriyoruz. İran nükleer malzemeye erişemezse bu devam edebilir." diye konuştu.

(Putin’i düşman veya tehdit olarak görüyor musunuz?)

Geçen gün beni aradı, “İran konusunda size yardımcı olabilir miyim?” dedi. “Hayır, sen Rusya konusunda bize yardımcı olabilirsin.” dedim. Ben Putin’in yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum.

(Zelenski ile görüşmeniz nasıl geçti?)

Arada sürtüşmemiz oluyor ama bence iyi bir insan. Savaş artık bitmeli, Putin’le de konuşacağım. Ama Zelenski çok cesur bir savaşı yürütüyor.

(5. madde konusunda bağlılığınızı dile getirdiniz, 5. maddeyi nasıl tanımlıyorsunuz?)

NATO bütçe hedefiyle yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacak." ifadesini kullanan Trump, NATO savunma bütçesinde ABD'nin payının diğer müttefiklere göre daha fazla olduğunu, bunun da "haksızlık" olduğunu söyledi.

Trump, planlanan artışın ülkesi için oldukça "önemli bir kazanç" olacağını belirtti.

İran'ın uranyumu taşıdığı iddiasına dair nükleer materyallerin hala tesislerde olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar." dedi.

"İspanya bu yolla para ödemeyecekse vergi yoluyla ödemek zorunda kalacak"

İspanya’nın yaptığı hiç iyi bir şey değil. Ülkenizin sorunu ne bilmiyorum ama bu kötü bir karar. Bu yüzden İspanya’ya iki kat vergi koyacağım. Bütün ülkelerin arasında İspanya bu parayı ödemeyen tek ülke. Eğer bu yolla para ödemeyecekseniz, ticari yolla bu parayı bize ödeyeceksiniz.

(Fed için başka adaylarla görüşüyor musunuz?)

Trump, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, "Harika bir ekonomiye sahibiz, gümrük tarifelerinden milyarlarca dolar kazanıyoruz." dedi.

Gümrük tarifesi ödemek istemeyenlerin fabrikalar inşa ettiğini vurgulayan Trump, gelen yatırımların ülke tarihinde görülmemiş olduğunu kaydetti.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a da eleştirilerini yineleyerek, "Zeka olarak ortalama bir insan. Zeka seviyesinin yaptığı iş için düşük olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Powell hakkında eleştirilerini sürdüren Trump, "Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum." dedi.