ABD Başkanı Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
ABD Başkanı Trump, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Çin'le yaşanan koronavirüs salgını ve Hong Kong geriliminin ardından açıklamalarda bulundu.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Çin, virüsün tüm dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün dünyayı yanlış yönlendirmesine neden oldu. DSÖ ile ilişkimizi bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak.
Çin, ABD'nin sanayi sırlarını çalmak için yıllarca çok şey yaptı. ABD'li yatırımcıları Çin şirketlerinin eylemlerinden korumalıyız.
Çin 'tek ülke iki sistem' ilkesini, 'tek ülke tek sistem' ilkesine dönüştürmüştür.
Hong Kong'a özel imtiyaz tanıyan muafiyetlerin kaldırılması sürecini başlatacağız.
Çin Hong Kong'un özerkliğini koruma sözünü tutmadı. Pekin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etti.
Çin, ABD'ye yıllarca milyarlarca dolarlık zarar verdi.