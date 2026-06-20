ABD Başkanı Trump duyurdu: Hürmüz Boğazı'ndan 60 gün geçiş ücreti alınmayacak
İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçecek ticari gemiler için yeni kurallar belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump, 60 gün boyunca geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı.
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını, bu sürenin dolmasının ardından anlaşmanın tamamlanmaması halinde ise bu ücretlerin yalnızca ABD tarafından uygulanabileceğini söyledi.