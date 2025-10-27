ABD Başkanı Trump: FED ile ilgili kararımızı yıl sonuna kadar verebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Fed politikalarına dair kararların yıl sonuna kadar açıklanacağını belirtirken, Elon Musk ile arasındaki gerilimin sona erdiğini ve ilişkilerinin düzeldiğini ifade etti.

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi'nde konuşan Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi testini duyurmasını da "uygun değil" diyerek eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* FED ile ilgili kararımızı yıl sonuna kadar verebiliriz.

* Elon Musk ile kötü bir dönem geçirdik ancak şimdi ilişkimiz iyi.

* Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek için seyahatimi uzatmaya hazırım.

* Önümüzdeki yılın ilk yarısında Çin'e gideceğim. Xi ile yapacağımız görüşmeden bir anlaşma ile çıkacağımızı düşünüyorum.

* Vladimir Putin, nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi testi yapmak yerine savaşı sona erdirmeli.