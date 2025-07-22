ABD Başkanı Trump, Filipinler ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını bildirdi

Trump, Beyaz Saray'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı ağırlamasının ardından Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Marcos Jr'ın tüm temsilcileriyle birlikte Beyaz Saray'dan ayrıldığını vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir ziyaret oldu ve ticaret anlaşmamızı tamamladık. Anlaşmayla Filipinler, ABD'ye 'serbest pazar' ve 'sıfır gümrük vergisi' uygulayacak. Filipinler bize yüzde 19 tarife ödeyecek. Ayrıca askeri alanda da işbirliği yapacağız. Başkanla birlikte olmak büyük bir onurdu. Ülkesinde olması gerektiği şekilde büyük saygı görüyor. Aynı zamanda çok iyi ve zorlu bir müzakereci. Filipinler'in harika halkına en içten selamlarımızı sunuyoruz."

Trump, 2 Nisan'da Filipinler'e yüzde 17 tarife getirileceğini açıklamış, bu ay başında gönderdiği "tarife mektubunda" bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 20 tarife uygulanacağını bildirmişti.

Mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirten Trump, "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.