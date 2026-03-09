ABD Başkanı Trump: İran savaşının bitişine Netanyahu ile birlikte karar vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, “Times of Israel” haber sitesine yaptığı açıklamada İran’a karşı yürütülen savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail’i büyük bir tehditten kurtardığını savunarak, İran’ın İsrail’i ve bölgedeki birçok ülkeyi hedef aldığını öne sürdü.

Savaşın ne zaman sona ereceğine kimin karar vereceği yönündeki soruya Trump, kararın tek taraflı olmayacağını belirterek, “Sanırım biraz ortak olacak. Netanyahu ile konuşuyoruz. Doğru zamanda bir karar vereceğim ancak tüm faktörler dikkate alınacak” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca ABD’nin saldırıları durdurması halinde İsrail’in savaşı tek başına sürdürüp sürdüremeyeceği yönündeki soruya da “Bunun gerekli olacağını sanmıyorum” yanıtını verdi.

“İran için durum daha da kötüleşebilir”

Trump, İran’daki mevcut durumun bölgedeki diğer aktörleri de etkileyebileceğini savundu.

Tahran yönetiminin zayıflamasının Hamas’ın silah bırakma sürecini hızlandırabileceğini öne süren Trump, İran’ın daha önce karşılaşmadığı ölçüde zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Trump, “İran’a karşı savaş nedeniyle birçok kişi silahsızlanacak. İran şu anda daha önce hiç yaşamadığı bir durumda ve durum onlar için daha da kötüye gidecek” değerlendirmesinde bulundu.