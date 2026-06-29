ABD Başkanı Trump: İran yarın Doha'da görüşme talep etti

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik temaslara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, "İran bir görüşme talebinde bulundu. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, iki ülke arasında son dönemde yeniden gündeme gelen diplomatik temaslara ilişkin dikkatleri Katar'a çevirdi.

İran'dan farklı açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat kapsamında yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirdi.