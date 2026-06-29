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ABD Başkanı Trump: İran yarın Doha'da görüşme talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu ve tarafların yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceğini açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bu hafta için ABD ile teknik düzeyde herhangi bir toplantının planlanmadığını söyledi.

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ABD Başkanı Trump: İran yarın Doha'da görüşme talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik temaslara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, "İran bir görüşme talebinde bulundu. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, iki ülke arasında son dönemde yeniden gündeme gelen diplomatik temaslara ilişkin dikkatleri Katar'a çevirdi.

İran'dan farklı açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat kapsamında yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirdi.

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