ABD Başkanı Trump: Japonya’ya F-35 füzelerinin ilk teslimatını onayladım

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’ya F-35 füzelerinin ilk partisinin teslimatına onay verdiğini açıkladı.

Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Deniz Üssü’nde bulunan USS George Washington uçak gemisinde ABD askerlerine hitap etti. İki ülke arasındaki ittifakı “dünyadaki en olağanüstü ilişkilerden biri” olarak nitelendiren Trump, “Korkunç bir savaşın küllerinden doğan bağımız, bugün Pasifik bölgesindeki barış ve güvenliğin temelidir” dedi.

Takaichi’nin “tarihteki ilk kadın Japonya Başbakanı” olduğunu hatırlatan Trump, “Kendisine büyük bir saygı duyuyorum. Borsalarımız birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, bu da bir şeyleri doğru yaptığımız anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“İlk füze partisi bu hafta teslim edilecek”

Trump, Japonya’nın talep ettiği füzelerin teslimatına ilişkin, “Büyük bir memnuniyetle şunu söyleyebilirim ki az önce ilk parti füzelerin onayını verdim. Bu, Japon Öz Savunma Kuvvetleri’nin F-35’leri için teslim edilecek ilk füze partisi olacak. Bu hafta geliyorlar, takvimin önündeyiz” dedi.

Toyota’dan ABD’ye 10 milyar dolarlık yatırım

Trump, konuşmasında Japonya’nın ABD’deki yatırımlarına da değinerek, “Japonya büyük bir yatırımcı, bundan memnunuz. Az önce Başbakan bana Toyota’nın ABD genelinde 10 milyar doları aşan yatırımla otomobil fabrikaları kuracağını söyledi” diye konuştu.