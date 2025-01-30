ABD Başkanı Trump korkunç kazada sorumluyu işaret etti

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında Blackhawk tipi bir askeri helikopter, American Airlines şirketine ait 64 kişi taşıyan yolcu uçağı ile çarpıştı.

İkiyi bölünen uçak ve helikopter Potomac Nehri'ne düştü. Uçağın yaklaşık 2 metre sular altında bulunduğu, helikopterin de suda baş aşağı durduğu öğrenildi.

ABD havacılık tarihi için bu talihsiz günde nehirden 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Hata kontrol kulesinde mi?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Social Truth’ta başkentteki kazaya ilişkin değerlendirme yaptı.

Trump, uçağın havalimanına doğru mükemmel ve rutin şekilde yaklaştığını, bu sırada helikopterin uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gittiğini aktardı.

ABD lideri “Havanın açık olduğu bir gece, uçağın ışıkları yanıyordu. Helikopter neden aşağı ya da yukarı gitmedi ya da dönmedi” sorularını yöneltti.

Trump kontrol kulesine ise “Uçağı görüp görmediğini sormak yerine neden helikoptere yapması gerekenleri sormadı” şeklinde yüklendi.

Donald Trump “Kötü bir durum, önlenmeliydi gibi duruyor” ifadelerini kullandı.