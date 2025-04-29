ABD Başkanı Trump: "Papa olmak isterdim"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, bir gazetecinin yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili sorduğu soruya esprili bir dille, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Bilmiyorum. Bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim ki New York adında bir yerden çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak" yanıtını verdi.