ABD Başkanı Trump, Powell'ı eleştiri yağmuruna tuttu

Trump, Merkez Bankası’nın ekonomik ihtiyaçlara yanıt vermekte geciktiğini öne sürerken, Powell’ın politika kararlarını yetersiz bulduğunu dile getirdi. “Powell görevinden ayrılabilir, istersem gider” şeklindeki çıkışıyla da Fed Başkanı’na olan güvenini kaybettiğini açıkça ortaya koydu.

"Powell berbat bir performans sergiliyor"

Powell’ın işini layıkıyla yapmadığını savunan Trump, mevcut para politikalarının yanlış olduğunu belirterek değişim sinyali verdi. Fed’in bağımsızlığını sorgulayan ifadeler de kullanan Trump, Powell’ı siyaset yapmakla suçlayarak, “Siyasete karışıyor, berbat bir performans sergiliyor” dedi.

"Fed politikaları büyümenin önünde engel teşkil ediyor"

Trump, faizlerin hızla düşürülmesi gerektiğini yinelerken, mevcut Fed politikalarının ekonomik büyümenin önünde bir engel teşkil ettiğini söyledi. Başkan, daha cesur ve hızlı adımlar beklediğini vurgularken, Merkez Bankası’nın tutumunu ABD ekonomisini baskılayan bir unsur olarak nitelendirdi.