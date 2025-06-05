ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkeleri arasında son dönemde tırmanan ticaret savaşı sonrasında ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme, gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak yükseltilmesinin ardından iki taraf arasında doğrudan kurulan ilk temas olarak kayda geçti.

Tarife savaşında ne olmuştu?

Trump yönetimi, 2 Nisan'da Çin'in de aralarında bulunduğu bazı ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini açıklamış; diğer ülkelere yönelik tarifeler 90 gün ertelenirken, Çin'e yönelik yaptırımların hemen devreye girmesi ilişkileri germişti.

Çin'in buna karşılık olarak ABD ürünlerine yüzde 125'e varan vergi uygulaması ve ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e kadar çıkarmasıyla süreç tam anlamıyla bir tarife savaşına dönüşmüştü.

Cenevre'de uzlaşmaya varılmıştı

Gerilimi düşürme adımları ise 10-11 Mayıs'ta Cenevre'de yapılan teknik görüşmelerle atıldı. ABD ve Çin heyetleri, karşılıklı olarak 90 gün süreyle tarifelerde indirime gitme konusunda uzlaşmaya vardı. Bu kapsamda 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin'den ithal ürünlerde uyguladığı vergiyi yüzde 145'ten yüzde 30'a çekerken; Çin de ABD mallarına uygulanan tarifeyi yüzde 125'ten yüzde 10'a indirme kararı aldı.