ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, COVID-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim COVID-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Diğer yandan, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un sözcüsü Ben Williamson, Başkan Trump ve eşi Melania'nın test sonuçlarının pozitif çıkması ardından, Meadows'un da test yaptırdığını ve testin negatif sonuç verdiğini açıkladı.

Trump'ın doktoru: Başkan tedavi sürecinde görevini yerine getirebilecek durumda

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean P. Conley, Başkan Trump ve eşi Melaine Trump'ın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını, ancak her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti ve Başkan Trump'ın tedavi sürecinde görevlerini herhangi bir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebileceğini bildirdi.



Doktor Sean P. Conley, Beyaz Saray Basın Sözcüsü'ne gönderdiği mektupta Beyaz Saray sağlık ekibinin ve kendisinin Başkan Trump ile eşini titizlikle izlemeye devam edeceklerini, Ülkenin en büyük sağlık profesyonelleri ve kurumlarının sağladıkları desteği teşekkür ettiğini ifade etti.

"ABD halkı Trump'ın yanında"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, tüm ABD halkının Başkan Trump ve eşi Melania'nın yanında olduğunu belirterek, "ABD bir arada durmaya devam ediyor. Trump AB halkına öncelik vermeye edecek" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Başkan Trump ve eşi Melania'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Pence yayımladığı mesajında, "Eşim Karen ve be sevgili dostum Trump ve eşine sevgi ve dualarımızı yolluyoruz. Başkan ve eşinin sağlığı için dua eden milyonlarca vatandaşımıza katılıyor ve onlar için hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın COVID-19 teşhisi, 1981 yılında ABD başkanı olan Ronald Reagan'a düzenlenen suikast girişiminden bu yana bir ABD başkanının sağlığına yönelik en büyük tehdit olarak görülüyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın tüm ziyaretlerinin, başkanın karantina sürecine girmesiyle, bugünden itibaren iptal edildiği ancak ofisinden çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!