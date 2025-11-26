ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşmeye kapıyı açık bıraktı

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğe ilişkin bir kez daha Maduro yönetimini suçlarken, aynı zamanda Maduro ile görüşmeye halen açık olduğunu belirtti.

Trump, ABD'nin Venezuela'daki bir örgütü "yabancı terör örgütleri" listesine eklediğini ve bu örgütün başında da Maduro'nun olduğunu ileri sürdüğünü hatırlatan bir gazetecinin, "Neden hala onunla görüşmek istiyorsunuz?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

ABD Başkanı, "Eğer bazı hayatları kurtarabilirsek; işleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa o da sorun değil" diye konuştu.

Trump, bu görüşmede amacının ne olduğu şeklindeki bir diğer soruya ise "Bu amacın ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur" diye yanıt verdi ve Venezuela'dan kaynaklı sorunları çözmek istediklerini söyledi.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.