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ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı açıklandı.

ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama
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Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı açıklandı.

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in COVID-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

"Başkan Trump bu sabah 'Kendimi muhteşem hissediyorum' dedi." ifadesiyle başladığı notta Conley, Trump'ın değerlerinin normal seviyede olduğunu ve durumunun "stabil" seyrettiğini aktardı.

Conley, "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok. Başkan Trump hastaneye yatırıldığı ilk günlerden sonra hiç oksijen desteğine ihtiyaç duymadı." bilgisini paylaştı.

Trump'tan dün alınan laboratuvar örneklerinde COVID-19'a karşı, tespit edilebilir seviyede antikora rastladıklarını vurgulayan Conley, Trump'ın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA

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