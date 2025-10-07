ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması: Barışa çok yakınız

ABD Başkanı Trump Gazze müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ekibinin müzakerelere katılmak üzere yola çıktığını açıklayan Trump, "Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yürütülen diplomatik temasların uluslararası destek gördüğünü de belirten Trump, "Dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler bu planı destekliyor. Desteklemeyen kimse olduğunu sanmıyorum. Gerçekten bir şeyler yapma şansımız var. Eğer bunu başarabilirsek, sadece rehinelerin serbest kalması değil, bölgedeki tüm halklar için güvenli bir gelecek mümkün olacak" dedi.

"Herkesin anlaşmaya uymasını sağlayacağız"

Bir gazetecinin "İsrail'in muhtemel bir anlaşma sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmeyeceğine dair ne tür bir garanti verebilirsiniz?" sorusuna Trump, "Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. ABD, bu sürecin garantörlerinden biri olacak. Barış planının başarısı, tarafların taahhütlerine sadık kalmalarına bağlı. Biz de bunu sağlamak için tüm diplomatik gücümüzü kullanacağız" cevabını verdi.

Gazze'deki esirlerin durumuna değinen Trump, "Rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ekiplerimiz bu konuda ilerleme kaydetti. Şu anda sahada çalışan özel temsilcilerimiz, rehinelerin güvenli şekilde teslim edilmesi için gerekli ortamı oluşturuyor" dedi.

"Bu yalnızca Gazze değil, bölgesel bir barış süreci"

Barış sürecinin sadece Gazze ekseninde değil, Orta Doğu genelinde istikrar çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Trump, "Bu mesele, sadece Gazze ile sınırlı değil. Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, hatta Avrupa ülkeleri de bu sürece dahil. Eğer herkes aynı yönde hareket ederse, Orta Doğu'da uzun yıllardır süren şiddeti sona erdirme fırsatımız olacak. Bu barış planı yalnızca ateşkesle sınırlı değil. Bölgenin yeniden inşası, insani yardımların artırılması ve güvenlik garantilerinin sağlanması da planın bir parçası" dedi.

"Barış, yalnızca bir hedef değil, bir zorunluluk"

Orta Doğu'daki barış sürecinin yalnızca siyasi değil, insani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Trump, "On yıllardır süren kan ve gözyaşını sona erdirmek istiyoruz. Bu yalnızca İsrail ve Filistin için değil, tüm insanlık için bir sorumluluk. Barış, yalnızca bir hedef değil, bir zorunluluk. Şu anda, belki de tarihte ilk kez, bunu gerçekleştirmek için gereken zemine sahibiz. Eğer bu fırsatı kaçırırsak, bir nesil daha kaybedebiliriz. Ama ben inanıyorum; Gazze'de, Orta Doğu'da ve dünyada barış mümkün" dedi.

"Kanada, bu barış çabasının arkasında duracak"

Kanada Başbakanı Mark Carney ise, Trump yönetiminin Gazze Şeridi'ne dair barış vizyonuna tam destek verdiklerini söyleyerek, "Yıllardır süren çatışmaların ardından ilk kez gerçek bir umut doğdu. Kanada, bu sürecin arkasında duracak ve desteklemek için elinden geleni yapacak. Bu yalnızca Gazze için değil, tüm bölge için tarihi bir fırsat. ABD'nin liderliğinde atılan adımlar, yalnızca askeri değil, insani bir boyut da taşıyor. Bu sürecin başarıya ulaşması, bölgede yeni bir dönemin başlamasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.